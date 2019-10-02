Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi

02.10.2019 23:16

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken sosyal medyaya ve internete erişim engeli geldi. Ülkedeki protestolarda toplamda 1'i polis 7 kişi hayatını kaybetti.

POLİS GERÇEK MERMİ KULLANIYOR

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığını aktardı.

IRAK'TAKİ GÖSTERİCİLER BAZI HÜKÜMET BİNALARINI ATEŞE VERDİ

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli subaylardan Hakim el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin Zikar vilayetine bağlı Suk eş-Şuyuh ve Ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve En-Nasıriyye kentindeki mühendisler sendikası binasını ateşe verdiğini belirtti.

Esedi, güvenlik güçleri göstericilerinin Suk eş-Şuyuh kaymakamlık binasından uzaklaştırmaya çalıştığı sırada çıkan olaylarda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

2 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Vasıt ve Zikar vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini aktaran Esedi, yasağın süresiyle ilgili bilgi vermedi.

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Yarbay Safa Kamil de göstericilerin, Necef vilayetinde Davet Partisi'nin binasını bastığını ancak ateşe vermediğini söyledi.

Göstericiler bugün Zikar Vilayet Meclisini basarak, ateşe vermişti.

TÜM BİRİMLER ALARMA GEÇTİ

Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

SOSYAL MEDYA VE İNTERNETE ERİŞİM DURDU

Irak yönetimi, biri polis 7 kişinin öldüğü hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya erişimi durdurdu. İlerleyen saatlerde ise gösterilere müdahale sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi de kesildi.

DÜN DE 100'DEN FAZLA KİŞİ YARALANMIŞTI

Dün de başkent Bağdat'ta dün güvenlik güçlerinin, hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.