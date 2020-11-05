Irak'ta dev doğal gaz tesisi açıldı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'da dev doğal gaz üretimi tesisinin açılışını yaptı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'da dev doğal gaz üretimi tesisinin açılışını yaptı.

Başbakanlık basın ofisinin açıklamasına göre, Kazımi, sabah saatlerinde Basra'ya giderek, dev doğal gaz üretimi tesisini açtı.

Söz konusu tesisin gelecek sene devreye girmesi öngörülüyor.

Başbakan Kazımi, Basra'da ayrıca Um Kasır Limanı'nı da ziyaret ederek oradaki gümrük yetkilileriyle bir araya geldi.

Irak, ihtiyacı olan doğalgazın büyük kısmını İran'dan ithal ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp