Irak'ta 6 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında terör örgütü DEAŞ üyesi 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında terör örgütü DEAŞ üyesi 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki el-Tarımiye bölgesi bölgesi yakınlarındaki el-Ugeyli'de terör örgütü DEAŞ üyesi 6 teröristin düzenlenen hava saldırısı ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Açıklamada, hava saldırısının alına istihbarat bilgileri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. - ERBİL
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