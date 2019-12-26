Irak Cumhurbaşkanı, İran destekli grubun başbakan adayına rest çekti: İstifaya hazırım

26.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:27

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran'a yakın Bina Koalisyonu'nun adayı Esad İdani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifaya hazır olduğunu söyledi.



Irak Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "iç barışı sağlamak ve daha fazla kan dökülmesini engellemek amacıyla" Salih'in, İdani'ye hükümeti kurma teklifi sunmayacağını içeren yazıyı Meclis'e gönderdiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle