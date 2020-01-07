Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı

07.01.2020 20:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:37

ABD ordusundan Irak'tan çekileceklerine dair mektup aldıklarını söyleyen Abdulmehdi, mektubun İngilizce ve Arapça versiyonlarında farklılıklar olduğunu bu nedenle durumun netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

REUTERS, ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

ABD-İran arasında savaş sahasına dönen Irak'ta parlamentonun aldığı, ABD dahil askeri varlığı bulunan tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi kararının yankıları sürerken ABD liderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun bu talebe uyacağı iddiası gündeme düşmüştü. Reuters'ın haberinde koalisyonun Irak ordusuna gönderdiği mektupta bu ülkenin egemenliğine saygı çerçevesinde ülkeden çekileceğini ilettiği belirtilmişti.

Ayrıca kimi haberlerde Bağdat'ta Yeşil Bölge çevresinde helikopterlerin de katıldığı çıkış faaliyetlerinin başladığı iddia edimişti.

PENTAGON YALANLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "(Mektubun) Nereden geldiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Ancak Irak'tan ayrılma yönünde alınan bir karar yok. Nokta" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de mektubun taslak olarak hazırlandığını, dolaşıma sokulmaması gerektiğini belirtmişti.

IRAK MECLİSİ KARAR ALMIŞTI

Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk oturumda, ABD askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını istemişti.

Kabul edilen yasa tasarısına göre, ABD ile Irak arasındaki Stratejik Güvenlik Anlaşması'nın iptal edilmesi, yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması, terör örgütü IŞİD ile mücadele konusunda Koalisyon Güçleri'nin destek talebinin iptal edilmesi, Irak hava sahasının kullanılmasını yasaklanması ve ABD hakkında BM nezdinde şikayette bulunulması Irak Meclisi tarafından onaylanmışt