İpsala Gümrük Kapısı'nda 257 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 257 kilogram esrara el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı bir tır şüpheli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına yönlendirildi.

Narkotik dedektör köpeğinin gizli bölümlerine tepki gösterdiği tırda yapılan aramada, 185 paket içerisine saklandığı tespit edilen 257 kilogram esrara el konuldu.

Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı