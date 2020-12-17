İpsala Gümrük Kapısı'nda 257 kilogram esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İpsala Gümrük Kapısı'nda 257 kilogram esrar ele geçirildi

17.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:46

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 257 kilogram esrara el konuldu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 257 kilogram esrara el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı bir tır şüpheli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına yönlendirildi.

Narkotik dedektör köpeğinin gizli bölümlerine tepki gösterdiği tırda yapılan aramada, 185 paket içerisine saklandığı tespit edilen 257 kilogram esrara el konuldu.

Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

İpsala Gümrük Kapısı'nda 257 kilogram esrar ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda 257 kilogram esrar ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda 257 kilogram esrar ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda 257 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İpsala Gümrük Kapısı'nda 257 kilogram esrar ele geçirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:46:48. #1.15#
title