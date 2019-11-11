11.11.2019 22:13 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:14

İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı

VAN - Van'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediyesi Başkanı Azim Yacan ile Eşbaşkan Şehzade Kurt tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda HDP'li İpekyolu Belediyesi Başkanı Azim Yacan ile sözde Eşbaşkan Şehzade Kurt isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediyesi Başkanı Azim Yacan ile sözde Eşbaşkan Şehzade Kurt isimli 2 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA