İpek Yazıcı sevgilisi Ufuk Beydemir'le aşkını ilan etti

'Aşk 101' dizisiyle adından söz ettiren İpek Yazıcı, aşkını ilan etti. 'Aşk 101'den sonra 'Yeni Hayat'la seyirci karşısına çıkan oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Ufuk Beydemir'le ilk karesini Instagram'dan yayınladı. İşte detaylar...

'Aşk 101' dizisiyle ünlenen İpek Yazıcı, sevgilisi Ufuk Beydemir'le fotoğrafını ilk kez Instagram'dan paylaştı. Oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Ufuk Beydemir'in doğum gününü kutladı. Selfie yaptığı kareyi yayınlayan Yazıcı, "İyi ki doğmuş" yazarak, beyaz kalp emojisi koydu. 1 milyon takipçisi olan oyuncu, binlerce beğeni alırken, takipçilerinden ise, "Çok yakışıyorsunuz" mesajları geldi.

Kaynak: Snob Magazin