İpek Açar İle İpek Yolu İpek Açar Trt Müzik'te Programa Başlıyor

06.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:48

Açar, her cuma akşamı TRT Müzik ekranında bir müzisyen konuğuyla birlikte muhteşem konser gecelerine ve düetlere imza atmaya hazırlanıyor. İpek Açar'a eşi Alper Kömürcü, senfonik çok sesli orkestrayla eşlik edecek.

İpek Açar'ın 17 Ocak Cuma akşamı ilk yayın konuğu Türk Pop Müziği'nin başarılı besteci ve yorumcusu Gökhan Tepe olacak.

Kaynak: Bültenler