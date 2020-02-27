Ionesco'nun 'Kel Şarkıcı'sı Kadir Has Sahnesi'nde!

27.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:12

1 Mart 2020 tarihinde Kadir Has Sahnesi'nde gerçekleşecek iki gösterimin arasında ise "Kel Şarkıcı Ne Anlatıyor?" başlıklı bir panel düzenlenecek.

İstanbul'un kalbinde düzenlediği çok sayıda kültür-sanat etkinliğini öğrencileri ve sanatseverler ile buluşturan Kadir Has Üniversitesi, bu kez Boğaziçi Üniversitesi mezunu Oyuncuları'nı ağırlamaya hazırlanıyor. 1 Mart 2020 Pazar günü Kadir Has Sahnesi'nde, ArtNiyet Gösteri Topluluğu'nun sahneye koyduğu ilk eser olan "Kel Şarkıcı" oynanacak.

Absürd tiyatro akımının öncülerinden Eugène Ionesco'nun oyunu Kel Şarkıcı'nın gösterimleri 16.00 ve 19.30 saatlerinde yapılacak. İki gösterim arasında ise ArtNiyet Gösteri Topluluğu Kurucu Üyesi ve Oyunun Yönetmeni Kerem Kurdoğlu, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Günsür Yüceil ve Dr. Öğretim Üyesi Özlem Hemiş, "Kel Şarkıcı Ne Anlatıyor?" temalı bir panel düzenleyecek. Panelde, çağdaş gösteri sanatlarında anlam, mesajın reddi ve gerçekçilik beklentisinin kırılması ele alınacak.

Kaynak: Bültenler