İntihara kalkışan eski eşini önlemeye çalışırken hayatını kaybetmiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İntihara kalkışan eski eşini önlemeye çalışırken hayatını kaybetmiş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İntihara kalkışan eski eşini önlemeye çalışırken hayatını kaybetmiş

Samsun'da boşandığı eşi tarafından vurularak öldürüldüğü ileri sürülen şahsın ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Samsun'da boşandığı eşi tarafından vurularak öldürüldüğü ileri sürülen şahsın ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Darp ettiği eski eşinin tüfekle intiharını önlemek isteyen şahsın eşinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, Ali D. (49) boşandığı ancak aynı evde birlikte yaşadığı eski eşi A.P.'ye (51) aldığı alkolün etkisiyle hakarette bulunup darp etti. Kadın bu sırada tüfeği alıp kendini öldürmek istedi. Eski eşine mani olmak isteyen Ali D., A.P.'nin elindeki silahı almaya çalışırken tüfek kazara ateş aldı ve sağ koltuk altından vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan A.P.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Dilan Çıtak Kaan Yıldırım Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Yılmaz Vural Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İntihara kalkışan eski eşini önlemeye çalışırken hayatını kaybetmiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 19:57:44. #1.16#
title