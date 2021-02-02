İntihara kalkışan alkollü kişiyi, polis kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İntihara kalkışan alkollü kişiyi, polis kurtardı

02.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:18
İntihara kalkışan alkollü kişiyi, polis kurtardı

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde elindeki bıçakla köprü züerine çıkıp, intihar edeceğini söyleyen Hidayet T., polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde elindeki bıçakla  köprü züerine çıkıp, intihar edeceğini söyleyen Hidayet T., polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra elindeki bıçakla kendisine zarar veren Hidayet T. köprü üzerine çıkarak, intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süre Hidayet T.'yi iknaya çalıştı. Bıçakla kendisine zarar vermeye devam eden Hidayet T., arkadan yaklaşan polis memuru tarafından etkisiz hale getirilerek, yakalandı. 

Hafif yaralı Hidayet T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.   

İntihara kalkışan alkollü kişiyi, polis kurtardı
İntihara kalkışan alkollü kişiyi, polis kurtardı
İntihara kalkışan alkollü kişiyi, polis kurtardı
İntihara kalkışan alkollü kişiyi, polis kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKÇAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Feyza Aktan Jason Statham Bülent Serttaş Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İntihara kalkışan alkollü kişiyi, polis kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 13:17:47. #1.14#
title