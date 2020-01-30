İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı
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İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı

Daha önce Türkiye'nin birçok yerinde işsiz olduğunu belirterek intihar girişiminde bulunan Hasan İnan isimli vatandaş, bu kez Bilecik'te ortaya çıktı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu intihardan vazgeçirdiği vatandaşa olaya şahit olan vatandaşlardan biri iş sözü verdi.

30.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:37
İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı

'nin birçok yerinde işsiz olduğu bahanesi ile intihar girişimde bulunan Hasan İnan, bu defa da 'te Hamsu Köprüsü'ne çıkarak aynı şovunu yaptı.

EKİPLER UZUN UĞRAŞ VERDİ

Hasan İnan, işsiz ve borçları olduğunu belirterek Bilecik merkez üzerinde bulunan ve Hamsu deresinin iki yakasını birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişimine kalkıştı. Köprü korkuluklarına tutunan ve yaklaşık 60 metreden aşağı sallanan İnan'ı kurtarmak için emniyet görevlileri uzun uğraş verdi.

TELLERİ KESEREK KURTARDILAR

Bilecik Valisi ile görüşme isteğini yerine getireceklerini belirten polis ekipleri köprü korkuluklarında duran Hasan İnan'ı alttan ayaklarını tuttu ve köprüde korkuluk vazifesi gören telleri keserek açtıkları delikten yukarı çekerek kurtardılar.

OLAYA ŞAHİT OLAN VATANDAŞ İŞ SÖZÜ VERDİ

Bu arada olayı gören Fevzi Pehlivan adlı vatandaş, intihara kalkışan Hasan İnan'a iş sözü verirken, ambulansa bindirilmeden önce şahsa bir miktar da para verdi. Hasan İnan bunun üzerine Fevzi Pehlivana dönerek, "Allah işini rast getirsin" diyerek cevap verdi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı
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