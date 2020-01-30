İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı
Daha önce Türkiye'nin birçok yerinde işsiz olduğunu belirterek intihar girişiminde bulunan Hasan İnan isimli vatandaş, bu kez Bilecik'te ortaya çıktı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu intihardan vazgeçirdiği vatandaşa olaya şahit olan vatandaşlardan biri iş sözü verdi.
Türkiye'nin birçok yerinde işsiz olduğu bahanesi ile intihar girişimde bulunan Hasan İnan, bu defa da Bilecik'te Hamsu Köprüsü'ne çıkarak aynı şovunu yaptı.
EKİPLER UZUN UĞRAŞ VERDİ
Hasan İnan, işsiz ve borçları olduğunu belirterek Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve Hamsu deresinin iki yakasını birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişimine kalkıştı. Köprü korkuluklarına tutunan ve yaklaşık 60 metreden aşağı sallanan İnan'ı kurtarmak için emniyet görevlileri uzun uğraş verdi.
TELLERİ KESEREK KURTARDILAR
Bilecik Valisi ile görüşme isteğini yerine getireceklerini belirten polis ekipleri köprü korkuluklarında duran Hasan İnan'ı alttan ayaklarını tuttu ve köprüde korkuluk vazifesi gören telleri keserek açtıkları delikten yukarı çekerek kurtardılar.
OLAYA ŞAHİT OLAN VATANDAŞ İŞ SÖZÜ VERDİ
Bu arada olayı gören Fevzi Pehlivan adlı vatandaş, intihara kalkışan Hasan İnan'a iş sözü verirken, ambulansa bindirilmeden önce şahsa bir miktar da para verdi. Hasan İnan bunun üzerine Fevzi Pehlivana dönerek, "Allah işini rast getirsin" diyerek cevap verdi.
Haber Videosu: İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı
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Kurtarmaya gitsen kurtarirken yanlışlıkla asa düşse kurtarmaya çalışan insandan davacı olur bu kişiliksiz dilenci olmuş artık bu bı tane çıkartacan zıvatına aşa Atacan dilenciyi seniCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Yeni bir sektöre duayen olmuş kazma, İntihar hokkabazı . .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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IYI BIR DAYAK BUNUN O TAKILAN JETONUNU DUSURUR OLUR FILOZOFCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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İstifa edenle intihar edenin işine karışılmaz.Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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atlamak isteyen niye engel oluyorlar onu anlamiyorum sonuc da hayat onun atlamak isterse bir tekme de sen vur asagi dus tam olsunCevap Yaz 6 12 Yayından Kaldır
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bu işi meslek haline getirmiş kekoCevap Yaz 24 5 Yayından Kaldır
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Aynen ha5 1 Yayından Kaldır
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BAKIR KOYE YATIRIN BU MERMERI KIRMISCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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adam düşmemek için nasıl sıkı sıkı tutunmuş :)Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Oradan Asagi Dogru Yiteydi HANZO DAHADA Kimseyi Rahatssiz EtmezdiCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır