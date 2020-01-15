: Müge Anlı ve Esra Erol, intihara müdahale etti! Stüdyoyu bırakıp olay yerine koştular

15.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:54

Bahçelievler'de Yenibosna da bulunan bir yüksek gerilim hattı direğine çıkan Ömer Karamahmut isimli şahıs eşinden ayrıldığını ve çocuğunu göremediğini iddia ederek intihar etmek istedi. Şahsı direkte gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

DUYAR DUYMAZ OLAY YERİNE GELDİLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, olay yerinin yakınında bulunan bir stüdyo da program yapan ünlü sunucular Müge Anlı ve Esra Erol da intihar olayını duyar duymaz olay yerine geldi.

MÜGE ANLI PROGRAMA ÇIKARMA SÖZÜ VERDİ

Anlı, şahısla ilk etapta megafon yardımıyla konuşmaya ve ikna etmeye çalıştı. Ancak, başarılı olamadı. Daha sonra itfaiye sepetine binen Müge Anlı, merdiven yardımıyla şahsın yakınına giderek bir süre konuştu ve kendisine yardım edeceğini ve programına çıkaracağını sözünü verdi. Verilen söz üzerine ikna olan adam, bir süre sonra direkten indi.

Aşağıya indirilen Karamahmut sağlık kontrolü yapılmak üzere olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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