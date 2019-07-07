İntihar eden müsteşar yardımcısı toprağa verildi

İZMİT'te intihar eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Bünyamin Karaca toprağa verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca, dün evinde kendini iple asarak yaşamına son verdi. Bünyamin Karaca'nın cenazesi evinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından ailesince teslim alınan Karaca'nın cenazesi, Yahyakaptan Merkez Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazı öncesi Bünyamin Karaca'nın oğulları Kadircan ve Yasin Karaca taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Osman Pepe, Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile vatandaşlar katıldı. Bünyamin Karaca'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Kocaeli Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Kaynak: DHA

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