İntihar Eden Beylikdüzü Belediyesi Memurunun Yakınından İmamoğlu'na Sert Tepki: Sana Kafa Atasım Var

Seçim çalışmalarına devam eden Ekrem İmamoğlu'na intihar eden Beylikdüzü Belediyesi çalışanı Yaşar Uçar'ın yakınları sert tepki gösterdi. Belediyede vezne memuru olarak görev yapan Yaşar Uçar, hakkında zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla soruşturma başlatılması sebebiyle intihar etmişti. Hayatına son vermeden önce her şeyi açıklayacağını söyleyen Uçar, arkasında 11 sayfalık mektup bırakmıştı.

"YAŞAR'I GERİ GETİREBİLİR MİSİN?"

Uçar'ın acılı yakınları CHP'nin İstanbul adayının karşısına dikildi. Tepkilerini dile getiren vatandaşlara "Bunları konuşacağız" diye cevap veren İmamoğlu'na Uçar'ın yakını "Neyi konuşacaksın? Yaşar'ı geri getirebilir misin? Şu an sana kafa atasım var" dedi.

"BEYLİKDÜZÜ'NÜ YÖNETEMİYORSUN, İSTANBUL'U MU YÖNETECEKSİN?"

Bu sözleri duyan korumalar, hemen araya girdi. İmamoğlu, acılı aile yakınlarına cevap vermeden seçim otobüsüne bindi.Bu sırada toplanan vatandaşların, "Beylikdüzü'nü yönetemiyorsun, İstanbul'u mu yöneteceksin?" dediği duyuldu.