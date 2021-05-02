İnternet dizisi 'Girift' yayında
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İnternet dizisi 'Girift' yayında

İnternet dizisi 'Girift' yayında
Hürriyet - Haberler | Magazin

Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar'ın paylaştığı dizide Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik de rol alıyor.

Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar'ın paylaştığı dizide Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik de rol alıyor. Senaryosunu Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Haydar Işık'ın üstlendiği dizinin ilk iki bölümü yayına girdi.

Kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve YouTube üzerinden ilk iki bölümü yayınlanan dizi, her cuma saat 18.30'da yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşacak.

KATİLİN PEŞİNDE

"Girift"in konusu şöyle: 1 hafta içinde işlenen iki benzer cinayeti çözmeye çalışan emniyet teşkilatına destek olarak gelen Vural Başkomiser, Malatya'daki eski anılarının gölgesinde işe koyulur. Ekibin karşısında işaretler bırakarak mesaj veren bir seri katil vardır.

Kaynak: Hürriyet

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