Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası karşılaşmaları başlıyor
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Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası karşılaşmaları başlıyor

19.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:51
Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası karşılaşmaları başlıyor

Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda (ESL_Turkiye) ilk hafta karşılaşmaları belli oldu!

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda ilk elemeler 27 Şubat günü başlamıştı. Toplamda 8 takımın mücadele edeceği şampiyonada 40.000TL ödül havuzu katılımcıları bekliyor. Ayrıca 2021 sezonu şampiyonu dünya çapındaki CS: GO turnuvalarına katılma hakkı elde edecek.

Intel ESL Türkiye 2021 sezonu elemeleri üç farklı aşamada gerçekleşti. İlk aşama 27 Şubat'ta gerçekleşti ve ilk elemelerden çıkan takımlar Şahangiller Espor ve fastPay Wildcats oldu. 2 Mart'ta gerçekleşen ikinci aşamada elemelerden Çamlıca Espor ve XFlow Esports takımları çıktı. Son aşama olan üçüncü aşamada elemeleri geçen takımlar Haxr.com Esports ve Magnew oldu. INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nın son iki takımı ise davet alarak katılan Sangal Esports ve Team Spartan ekipleri oldu.

Geçtiğimiz günlerde INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası karşılaşmalarının tarih bilgisi ESL Türkiye paylaşıldı. 8 takımın mücadele edeceği INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda ilk hafta maçları belirlendi. Şampiyonada karşılaşmalar Pazartesi ve Çarşamba günleri oynanacak.

  • 22 Mart Pazartesi Saat: 20.00 | fastPay Wildcats vs XFlow Esports
  • 22 Mart Pazartesi Saat: 22.00 | MAGNEW vs Team Spartan
  • 24 Mart Çarşamba Saat: 20.00 | Şahangiller Espor vs Sangal Esports
  • 24 Mart Çarşamba Saat: 22.00 | Haxr.com Esports vs Çamlıca Espor

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası karşılaşmalarını her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 20.00'den itibaren ESL Türkiye ve kanallarından canlı şekilde takip edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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