Haberler

Instagram ne zaman düzelir (8 Eylül Pazartesi)?

Instagram ne zaman düzelir (8 Eylül Pazartesi)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Eylül Pazartesi gecesi saat 23.30'dan itibaren Türkiye genelinde çok sayıda kullanıcı, sosyal medya platformlarına erişimde sıkıntı yaşadığını bildirdi. Özellikle hesap girişlerinde ve akış yenileme denemelerinde hata mesajlarıyla karşılaşıldığı aktarıldı. Kullanıcılardan gelen yoğun şikâyetler, sistemde olağan dışı bir aksaklık olduğunu gösteriyor. Peki, Instagram ne zaman düzelir?

Sosyal medya erişim problemleri kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. Kullanıcı yorumlarına göre, sorunlar özellikle 23.30 civarında belirginleşti. Hem mobil uygulamada hem de web sürümünde gecikmeler, içeriklerin yüklenmemesi ve farklı hata kodlarıyla karşılaşıldığı ifade ediliyor. Şu an için resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kesintileri takip eden bağımsız teknik servislerin paylaştığı raporlar, Türkiye genelinde ciddi bir erişim problemine işaret ediyor. Bu aksaklığın yalnızca bölgesel mi yoksa dünya genelinde mi yaşandığı ise henüz kesinleşmiş değil. Peki, Instagram ne zaman düzelir?

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELİR

8 Eylül Pazartesi gecesi saat 23.30 itibarıyla Türkiye'nin birçok bölgesinden sosyal medya platformlarına girişte sorun yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar, özellikle hesaplarına giriş yaparken ve akış yenilemeye çalıştıklarında hata mesajlarıyla karşılaştı. Art arda gelen bildirimler, olağan dışı bir kesinti yaşandığını ortaya koydu.

Sosyal medyadaki erişim problemleri kısa süre içinde yoğun ilgi gördü ve gündemin üst sıralarında yer aldı. Kullanıcıların paylaşımlarına göre sorunlar, özellikle gece 23.30 civarında belirginleşti. Hem mobil uygulamada hem de web sürümünde yavaşlamalar, içeriklerin yüklenmemesi ve çeşitli hata kodlarıyla karşılaşılması dikkat çekti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu ana kadar resmi makamlarca bir açıklama yapılmadı. Ancak kesintileri izleyen bağımsız teknik platformların raporları, Türkiye genelinde ciddi boyutta bir erişim sıkıntısına işaret ediyor. Bu aksaklığın yalnızca bölgesel mi yoksa dünya çapında mı yaşandığı ise henüz netlik kazanmış değil. Kullanıcıların en çok merak ettiği konu ise Instagram'ın ne zaman yeniden sorunsuz çalışmaya başlayacağı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
CHP, yeni yönetim seçilene kadar İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı

CHP'den İstanbul İl Başkanlığı için sürpriz karar
Özel'in yardımcısından Gürsel Tekin'e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi?

Masayı yumruklayarak sordu, kayyum Gürsel Tekin dondu kaldı
2 polisin şehit olduğu karakol saldırısıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

2 polisin şehit düştüğü karakol saldırısıyla ilgili yeni gelişme
Binaya girişi sırasında Gürsel Tekin'in karşısına dikildi: Baksana halime, böyle gelinmez

Binaya girişi sırasında Tekin'in karşısına dikildi: Baksana halime
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Türk polisinin merhameti! Meslektaşlarını şehit eden saldırganı linçten kurtardı

İşte Türk polisinin merhameti! Saldırganı linçten böyle kurtardılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.