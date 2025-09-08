Instagram ne zaman düzelir (8 Eylül Pazartesi)?

Sosyal medya erişim problemleri kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. Kullanıcı yorumlarına göre, sorunlar özellikle 23.30 civarında belirginleşti. Hem mobil uygulamada hem de web sürümünde gecikmeler, içeriklerin yüklenmemesi ve farklı hata kodlarıyla karşılaşıldığı ifade ediliyor. Şu an için resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kesintileri takip eden bağımsız teknik servislerin paylaştığı raporlar, Türkiye genelinde ciddi bir erişim problemine işaret ediyor. Bu aksaklığın yalnızca bölgesel mi yoksa dünya genelinde mi yaşandığı ise henüz kesinleşmiş değil. Peki, Instagram ne zaman düzelir?

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELİR

8 Eylül Pazartesi gecesi saat 23.30 itibarıyla Türkiye'nin birçok bölgesinden sosyal medya platformlarına girişte sorun yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar, özellikle hesaplarına giriş yaparken ve akış yenilemeye çalıştıklarında hata mesajlarıyla karşılaştı. Art arda gelen bildirimler, olağan dışı bir kesinti yaşandığını ortaya koydu.

Sosyal medyadaki erişim problemleri kısa süre içinde yoğun ilgi gördü ve gündemin üst sıralarında yer aldı. Kullanıcıların paylaşımlarına göre sorunlar, özellikle gece 23.30 civarında belirginleşti. Hem mobil uygulamada hem de web sürümünde yavaşlamalar, içeriklerin yüklenmemesi ve çeşitli hata kodlarıyla karşılaşılması dikkat çekti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu ana kadar resmi makamlarca bir açıklama yapılmadı. Ancak kesintileri izleyen bağımsız teknik platformların raporları, Türkiye genelinde ciddi boyutta bir erişim sıkıntısına işaret ediyor. Bu aksaklığın yalnızca bölgesel mi yoksa dünya çapında mı yaşandığı ise henüz netlik kazanmış değil. Kullanıcıların en çok merak ettiği konu ise Instagram'ın ne zaman yeniden sorunsuz çalışmaya başlayacağı.