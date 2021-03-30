Instagram durduruldu hatası nedir? Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

Instagram durduruldu hatası nedir? Instagram'ın neden açılmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram'da sorun yaşanıyor. Sosyal ağı kullananlar bunun nedenini araştırmaya başladılar. Peki, Instagram çöktü mü? İşte detaylar