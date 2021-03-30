Instagram durduruldu hatası nedir? Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?
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Instagram durduruldu hatası nedir? Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

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Instagram durduruldu hatası nedir? Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

Instagram durduruldu hatası nedir? Instagram'ın neden açılmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram'da sorun yaşanıyor. Sosyal ağı kullananlar bunun nedenini araştırmaya başladılar. Peki, Instagram çöktü mü? İşte detaylar

Instagram'ın çöküp çökmediği merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında sorun yaşanıyor. Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram'a giriş

INSTAGRAM DURDURULDU HATASI NEDİR?

Instagram'a girmek isteyen bazı kullanıcılar hata ile karşılaştılar. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ramazan Eles
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