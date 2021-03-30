Instagram durduruldu hatası çözümü nasıl yapılır? İnstagram durduruldu hatası nedir, ne anlama geliyor, çözümü var mı?

İnstagram'a giren kullanıcılar instagram durduruldu hatası ile karşılaşıyor. Peki instagram durduruldu hatasının çözümü nedir, instagram durduruldu çözümü nasıl yapılır? Instagram durduruldu hatası çözümü nasıl yapılır? İnstagram durduruldu hatası nedir, ne anlama geliyor, çözümü var mı? İnstagram durduruldu hatasının çözümü için yazımızı okuyabilirsiniz.

Instagram neden açılmıyor? Instagram durduruldu hatası nedir? Instagram'ın neden açılmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram'da sorun yaşanıyor. Sosyal ağı kullananlar bunun nedenini araştırmaya başladılar. Peki, Instagram çöktü mü? 2021 İnstagram neden açılmıyor. Hata çözümleri haberimizde...

İNSTAGRAM 5XX SERVER ERROR HATASI NEDİR?

İnstagram 5xx server error hatasının Türkçe karşılığı "5xx sunucu hatası" anlamına gelmektedir.

Bu hata isminden de anlaşılacağı gibi tamamen sunuculardan kaynaklanan bir hatadır. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Büyük bir ihtimalle "5xx server error" hatası İnstagram sunucularından kaynaklanıyor. Fakat bazen internet hızı ile de alakalı olabiliyor.

5XX SERVER ERROR HATASI ÇÖZÜMÜ

5xx Server Error hatası sunucu taraflı bir hatadır. Yani kullanıcıdan kaynaklanmaz. Bu hata Instagram'da sorun var anlamına gelir. Instagram sunucularındaki bir hatadan dolayı hizmet çalışamaz duruma gelir. Bu durum genelde Instagram yetkililileri tarafından fark edildiğinde düzeltilir. Bazen siber saldırılar Instagram sunucularını çalışamaz duruma getirir.

Instagram kullanıcıları 5xx Server Error hatası alıyorsa bu durumda sadece sorun giderilene kadar beklemelidir. Telefon veya bilgisayar ayarları ile oynamamalıdır. Siz bilgisayar veya telefonda işlem yaparak bu hatayı gideremezsiniz. Instagram yetkilileri sorunu en kısa sürece çözecektir.

INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ NASIL YAPILIR?

Android İnstagram uygulamasını kullananlar cihazlarında "Google sürekli olarak duruyor ve İnstagram durduruldu" hatasını alabiliyor. Bu hata bazı zamanlarda karşımıza çıkabiliyor. Android uygulamalarında verilen "Instagram durduruldu" hatasının birçok nedeni olabilir. Fakat şunu söyleyelim ki bu hata genellikle mobil uygulamalardan veriliyor. Eğer bilgisayar üzerinden instagram'a girmeye çalışırsanız açılacağını göreceksiniz. Kısacası ilk çözüm olarak İnstagram'a PC üzerinden erişim sağlayınız. Büyük bir olasılıkla bilgisayar üzerinden açabileceksiniz.

Bu hata dünya genelinde verilen bir hata olabilir veya sunuculardan kaynaklanan bir hata olabilir. Ama Instagram durduruldu hatası çoğunlukla mobil cihazlarda, uygulamalarda verilmektedir. Bilgisayardan bu hataya rastlamak çok nadirdir. Bu bakımdan çözüm için ilk olarak PC'den İnstagram'a giriş yapabilirsiniz.

Buna ek olarak Samsung markalı cihaz kullanıyorsanız 'Instagram durduruldu' hatasını almamak için Android WebView güncellemesini pasif yapmanız gerekmektedir. Güncellemeyi durdurduğunuzda İnstagram'a giriş yapabileceksiniz.