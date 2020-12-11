Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu

11.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:12
Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu

Ünlü şarkıcı Hadise, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladı. Şarkıcı, kötü haberi de Instagram hesabından "Aşk da olmuyor" notuyla sevenleriyle paylaştı.

2020 yılının sürpriz aşıkları Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi. Aşk dolu pozlarıyla herkesi kendine hayran bırakan çift, ilişkilerini noktaladı.

"KAAN'A HAYATINDA BAŞARILAR DİLERİM"

Her daim özel hayatını basından uzak tutmaya özen gösteren ve aylardır birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile hiç basın mensuplarına yakalanmayan Hadise, kötü haberi de Instagram hesabından verdi. İlişkisini noktaladığını açıklayan şarkıcı "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor... Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun" ifadelerini kullandı.

Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu

AYRILIK HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisinin evinden kendi evine geçmişti. Bu süreçte ayrı kalan çiftin ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Ancak Kaan Yıldırım, sevgilisiyle ateş başında çekilen romantik bir pozunu paylaşarak iddiaları yalanlamıştı.

Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu
Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu

İlgili Haberler

Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı
Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı
Haber Yorumları (1)
YVZ: ilişkiniz batsın. . . . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Haluk Bilginer Gonca Vuslateri
Spor Pierre Webo Fatih Terim Ali Palabıyık Kylian Mbappe Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:12:34. #1.15#
title