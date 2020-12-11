Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu

2020 yılının sürpriz aşıkları Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi. Aşk dolu pozlarıyla herkesi kendine hayran bırakan çift, ilişkilerini noktaladı.

"KAAN'A HAYATINDA BAŞARILAR DİLERİM"

Her daim özel hayatını basından uzak tutmaya özen gösteren ve aylardır birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile hiç basın mensuplarına yakalanmayan Hadise, kötü haberi de Instagram hesabından verdi. İlişkisini noktaladığını açıklayan şarkıcı "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor... Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun" ifadelerini kullandı.

AYRILIK HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisinin evinden kendi evine geçmişti. Bu süreçte ayrı kalan çiftin ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Ancak Kaan Yıldırım, sevgilisiyle ateş başında çekilen romantik bir pozunu paylaşarak iddiaları yalanlamıştı.