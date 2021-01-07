Instagram çöktü mü? 7 Ocak sondakika Instagram'a neden girilmiyor, sayfa yenilmiyor? Instagram DM mesajları neden gitmiyor?

Instagram kullanıcıları hesaplarına giriş yapmak istediklerinde sorunla karşılaştı. Uygulamaya giren kullanıcılar Instagram çöktü mü ve Instagram neden çöktü gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Instagram'a ne oldu? Instagram çöktü mü? 7 Ocak sondakika Instagram'a neden girilmiyor, sayfa yenilmiyor? Instagram neden yavaş?

Sosyal medya kullanıcılarının en çok kullandığı uygulamalardan olan Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? İnstagram neden çöktü? İşte, detaylar.

INTSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar şuan hesaplarına giremiyor ve Instagram'da erişim sorunu yaşıyorlar. Mesajlar yavaş yükleniyor ve ana akış yenilenmiyor. Bazı kullanıcılar hikaye yükleyemediğini de belirtiyor. Şirket sözcüsü durum ile ilgili "Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde bunların eskisi gibi çalışması için çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Pasifik Saati ile son 24 saatte gelen geri bildirim ise şu şekilde: