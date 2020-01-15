: Instagram, ABD'nin İran'a yaptırımları kapsamında 'Süleymani'ye destek' mesajlarını kaldırdı

15.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:04

Geçen yıl Nisan ayında ABD Başkanı Trump'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu 'yabancı terör örgütü' olarak sınıflandırıldığını açıklamasının ardından Instagram bu sefer de İran Devrim Muhafızları Komutanı olan Süleymani'nin kişisel hesabını kapatmıştı.

Facebook sözcüsü, CNN Business'a yaptığı açıklamada, "ABD hükümetinin İran Devrim Muhafızları Ordusu ve liderliğini tanımlaması da dahil olmak üzere ABD yaptırım yasaları altında çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İRAN'DAN INSTAGRAM'A ÇAĞRI

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre de İran hükümeti Instagram'a karşı ülke çapında yasal işlem çağrısında bulundu. Hatta hükümet, uygulamanın kullanıcılarının şirketin kaldırdığı mesajların örneklerini sunmaları için bir de web portalı oluşturdu.

Öte yandan İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei de konuyla ilgili Twiiter üzerinden yaptığı açıklamada, Instagram'ı kınayarak, platformun eylemlerini "Demokratik olmayan ve utanmaz bir eylem" şeklinde nitelendirdi.

Instagram, İran'da engellenmeyen birkaç Batılı sosyal medya platformundan biri. Facebook ve Twitter ise engelleniyor.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Euronews.com

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