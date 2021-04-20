Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı
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Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı açan ve kısa sürede 1,5 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı, hız kesmeden paylaşımlar yapıyor. Daha önce de türkü söylediği anları paylaşan Anlı, bu sefer de halk oyunları oynadığı anları yayınladı. Ünlü ismin "Çok özledim" notuyla yayınladığı video kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.

Yaptığı programla yıllardır ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen Müge Anlı, sevenlerinden gelen ısrara dayanamayıp bir Instagram hesabı açtı. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında sevenlerinin desteğini beklediğini söyleyen Müge Anlı'nın takipçi sayısı dakikalar içinde 1 milyonu aştı. Yavaş yavaş paylaşımlar yapmaya başlayan Anlı, program dışındaki renkli hallerini sevenlerinin beğenisine sunuyor.

"PANDEMİDEN SONRA HALK OYUNLARINA DÖNECEĞİM"

3 gün önce türkü söylediği anları yayınlayan Müge Anlı, bu sefer de perşembe gününü bekleyemeden geçmişten bir videosunu yayınladı. Halk oyunları oynadığı anları yayınlayan ünlü isim paylaşıma, "Gün #tbt günü değil ama... Pandemi sonrası yapılacaklar listemin en başında yine halk oyunlarına dönmek var. Çok özledim" notunu ekledi.

Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunları oynadığı videosunu yayınladı

Müge Anlı'nın oyun videosu saatler içinde 1,3 milyon görüntülenmeye ulaştı. Anlı'nın türkü söylediği video da 3 gün içinde 2,6 milyon görüntülenmişti.

Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunları oynadığı videosunu yayınladı
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