Instagram'a gönderi planlama özelliği geldi

19.09.2019 20:25

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'a yeni bir güncelleme geldi. Kişisel hesaplardan çok, sosyal medya uzmanlığı yapan kişilerin hoşuna gidecek güncelleme, Facebook'un Uluslararası Yayın Sözleşmesi (IBC) kapsamında açıklandı.

GÖNDERİ ZAMANLAMA NASIL YAPILIR?

Yeni özellik, tüm Instagram kullanıcıları için kullanıma açıldı. Peki Instagram üzerinden gönderi zamanlama nasıl yapılır? Öncelikle Facebook İçerik Stüdyo'suna kayıtlı olmanız gerekiyor. Ardından sayfanızı açıp, "Gönderi Oluştur" seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan bölümde, "Zamanla" seçeneği göreceksiniz. Buraya tıklayarak, istediğiniz bir tarihe paylaşım planlayabilirsiniz. Peki hikaye Planlamak isteyenler ne yapacak? Söz konusu güncelleme bu yönde bir iyileştirmeye ev sahipliği yapmadığı için hikaye zamanlamak için üçüncü parti uygulamalar kullanmak zorundayız.