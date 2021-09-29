İnsansız kara araçları TSK'da kullanılmaya başlandı - Haberler
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İnsansız kara araçları TSK'da kullanılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İnsansız kara araçları TSK'da kullanılmaya başlandı

Milli Savunma Bakanlığı, insansız kara araçlarının (İKA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, insansız kara araçlarının ( İka ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Muharebede, her türlü harekatta girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelere emniyetli bir şekilde girilebilmesi, gözetlenebilmesi ve müdahale edilebilmesini sağlayan insansız kara araçları (İKA), Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlanıyor" denildi. - ANKARA

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Haber: İnsansız kara araçları TSK'da kullanılmaya başlandı - Haberler
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