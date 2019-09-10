İnsan yüzlü buzağı, görenleri hayrete düşürdü

10.09.2019 08:42

'İnsan yüzünü' andıran bir suratla doğduğu öne sürülen buzağının hayattaki ilk anları kamerayla kaydedildi ve sosyal medyada yayınlandı.

BİRKAÇ SAAT HAYATTA KALABİLDİ

Küçük burun ve ağızla dünyaya gelen buzağının sadece birkaç saat hayatta kalabildiği öğrenildi. Yerel bir uzmana göre; buzağı kendisine tuhaf görünüş katan kusurlu bir kafatasıyla doğdu.

KAFASINI KALDIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Youtube'da yer alan kayıtlarda buzağının kafasını kaldırmakta güçlük çektiği görülüyor. Genetik bilimci Nicolas Magnago, "bu durumun nadir görülen bir genetik mutasyondan kaynaklanmış olabileceğini" söyledi.