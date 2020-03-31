İnsan Vakfı 12 ildeki 29 yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti! İnsan Vakfı Korona virüs (COVİD-19) ile mücadelede nedeniyle Türkiye genelinde 12 ildeki 29 yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti.

İnsan Vakfı'ndan yapılan açıklamada, kahramanca, fedakârca sağlık çalışanlarımız mücadelelerini sürdürmektedir. Bu zorlu mücadele sürecinde sağlık çalışanlarımız, kendi sağlıklarından emin olamamaktadır.Korona virüsü ile mücadele eden ve hastalığı ailelere bulaştırmaktan korktukları için eve gitmek istemeyen sağlık çalışanları için Türkiye genelinde ki 29 yurdu tahsis ettiklerini söyledi.

12 ildeki 29 yurt sağlık çalışanlarına tahsis edilmek üzere hazır hale getirildi!

İnsan Vakfı, Adana - Çukurova - Özel Yediveren Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Ankara - Çankaya - Özel İnsan Vakfı Mavera Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Ankara - Çankaya - Özel Akif Emre Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Antalya - Kepez - Özel Ertuğrul Gazi Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Antalya – Konyaaltı - Özel Aksa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Aydın - Efeler - Özel Efeler Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Diyarbakır - Kayapınar - Özel Kayapınar Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Erzurum - Yakutiye - Özel Süheyla Sıtkı Alp Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Isparta - Merkez - Özel Isparta İnsan Vakfı Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Isparta - Merkez - Özel İnsan Vakfı Zafer Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu , İstanbul - Avcılar - Özel İnsan Vakfı Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, İstanbul - Bahçelievler - Özel İnsan Vakfı Bahçelievler Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, İstanbul - Bakırköy - Özel İnsan Vakfı Bakırköy Kız Öğrenci Yurdu, İstanbul - Ümraniye - Özel Ihlamurkuyu Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, İstanbul - Maltepe - Özel İnsan Vakfı Maltepe Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, İstanbul - Fatih - Özel İnsan Vakfı İstanbul Vefa Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu, İstanbul - Üsküdar - Özel İnsan Vakfı Metin Yüksel Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, İstanbul - Esenyurt - Özel Mehmet Akif Ersoy Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, İstanbul - Üsküdar - Özel İnsan Vakfı Bulgurlu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, İzmir - Karabağlar - Özel Şehit Bahattin Yıldız Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, İzmir - Karabağlar - Özel İzmir Şule Yüksel Şenler Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Kahramanmaraş - Özel Nevres Ongun Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Konya - Selçuklu - Özel İnsan Vakfı Vera Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, Konya - Meram - Özel İnsan Vakfı Mavera Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, Konya - Meram - Özel Vefa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Konya - Meram - Özel Meryem Cemile Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Konya - Karatay- Özel Hayati Üstün Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Konya - Selçuklu - Özel Medeniyet Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Sakarya - Adapazarı - Özel Diriliş Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, yurtlarda sağlık çalışanları misafir edilecek.

İnsan Vakfı Yurtlar Koordinatörü Furkan Albayrak Türkiye genelinde toplam 29 yurdumuzu sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Toplumsal mücadelemizi vermek zorundayız"

Korona virüs (COVİD-19) ile mücadelede herkesin duyarlı olması gerektiğini söyleyen İnsan Vakfı Yurtlar Koordinatörü Furkan Albayrak, Çalışan arkadaşlarımızın moral ve motivasyonu çok önemli. Evine, ailesini ve sevdiklerine sarılamasa da alınacak bu önlemlerle motivasyonları artırılmalıdır. Toplum olarak herkes sorumluluk almak zorundadır. Hep birlikte başaracağız. Toplumsal mücadelemizi vermek zorundayız. Biz kazanacağız. Herkes sorumluluğunu yerine getirsin ve mümkün olduğunca evden çıkmasın. Ülkemizi seviyoruz lütfen çocuklarımız ve ailemiz için biraz özverili olalım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler