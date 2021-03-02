İnsan Hakları Eylem Planı'nda dikkat çeken seçim mevzuatı açıklaması! Seçim barajı düşürülebilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İnsan Hakları Eylem Planı'nda dikkat çeken seçim mevzuatı açıklaması! Seçim barajı düşürülebilir

02.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:20
İnsan Hakları Eylem Planı'nda dikkat çeken seçim mevzuatı açıklaması! Seçim barajı düşürülebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukukta reform kapsamında belirlenen amaç, ilke ve hedefleri açıkladı. Hedefler arasında yer alan "Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz" ifadesi, seçim barajı düşürülebilir şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılının son günlerinde yaptığı hukukta ve ekonomide reform açıklamasından sonra Adalet Bakanlığı yaptığı çalışmayı tamamladı.

AMAÇ, İLKE VE HEDEFLERİ AÇIKLADI

Erdoğan, Adalet Bakanlığı tarafından "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan amaç, ilke ve hedefleri açıkladı.

"SEÇİM MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK ÜZERE ÇALIŞMA BAŞLATIYORUZ"

Erdoğan'ın açıkladığı hedefler başlığı altında yer alan, "Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

YÜZDE 10 OLAN SEÇİM BARAJI DÜŞÜRÜLEBİLİR

Bu ifade kapsamında yüzde 10 olan seçim barajının düşürüleceği değerlendirildi. Öte yandan son zamanlarda gündemde yer alan bazı tartışmalarda da seçim barajının düşürüleceği öne sürülmüştü.

İlgili Haberler

Eylem Planı'nda dikkat çeken detay! İfade alma işlemleri 7 gün 24 saat yapılabilecek
Eylem Planı'nda dikkat çeken detay! İfade alma işlemleri 7 gün 24 saat yapılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan avukatlara müjde: Vergi oranını düşürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan avukatlara müjde: Vergi oranını düşürüyoruz
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nın 11 ilkesini ve hedeflerini tek tek saydı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nın 11 ilkesini ve hedeflerini tek tek saydı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Sezen Aksu Türkan Şoray Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Uşak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnsan Hakları Eylem Planı'nda dikkat çeken seçim mevzuatı açıklaması! Seçim barajı düşürülebilir - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 15:20:24. #1.14#
title