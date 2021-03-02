İnsan Hakları Eylem Planı'nda dikkat çeken seçim mevzuatı açıklaması! Seçim barajı düşürülebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukukta reform kapsamında belirlenen amaç, ilke ve hedefleri açıkladı. Hedefler arasında yer alan "Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz" ifadesi, seçim barajı düşürülebilir şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılının son günlerinde yaptığı hukukta ve ekonomide reform açıklamasından sonra Adalet Bakanlığı yaptığı çalışmayı tamamladı.

AMAÇ, İLKE VE HEDEFLERİ AÇIKLADI

Erdoğan, Adalet Bakanlığı tarafından "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan amaç, ilke ve hedefleri açıkladı.

"SEÇİM MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK ÜZERE ÇALIŞMA BAŞLATIYORUZ"

Erdoğan'ın açıkladığı hedefler başlığı altında yer alan, "Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

YÜZDE 10 OLAN SEÇİM BARAJI DÜŞÜRÜLEBİLİR

Bu ifade kapsamında yüzde 10 olan seçim barajının düşürüleceği değerlendirildi. Öte yandan son zamanlarda gündemde yer alan bazı tartışmalarda da seçim barajının düşürüleceği öne sürülmüştü.