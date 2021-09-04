İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi Zeynel Abidin Erdem bulvarında bulunan bir inşaatın, asansör boşluğuna düşen Murat Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Midyat Devlet Hastanesi morguna cenazesi kaldırılan Murat Aktürk'ün ölümü ile ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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