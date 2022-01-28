İNŞAATTAKİ HIRSIZLIK KAMERADA

MALATYA'da, yapımı devam eden bir inşaata gelen hırsızlar, 40 bin lira değerindeki malzemeleri çaldı.

Olay, 25 Ocak Salı günü İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. 20 gün önce 4 katlı bir binanın yapımına başlayan müteahhit Murat Aslan, İddiaya göre, inşaata geldiğinde 40 bin lira değerinde malzemenin olmadığını fark etti. Durumu polise bildiren Aslan, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde inşaat malzemelerinin çalındığını anladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gece geç saatlerde önce bir otomobilin geldiği, inşaatı inceledikten bir sonra bir kamyonete inşaat malzemelerini yüklemeleri yer alıyor.

'LÜKS ARAÇLA MALZEMEMİZİ GÖTÜREN HIRSIZ KİM'

Polis, şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatırken müteahhit Murat Aslan, Polis arkadaşlar da peşinde, bizde bir yandan araştırmaya çalışıyoruz. Talebimiz bir an önce hırsızların yakalanarak malzememizin bulunması dedi.