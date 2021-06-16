İnşaatta yaralı bulunan maymun korumaya alındı
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İnşaatta yaralı bulunan maymun korumaya alındı

İnşaatta yaralı bulunan maymun korumaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren - Haberler | Güncel

ORDU'nun Ünye ilçesinde inşaatta bulunan yavru maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde inşaatta bulunan yavru maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi Zambak Sokak üzerindeki bir inşaatta maymun görenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliği ekipleri sevk edildi. İnşaatta arama yapan görevliler, yaralı olduğu anlaşılan maymunu yakalarak veterinere götürdü. Yapılan sağlık kontrolünde maymunun çenesinden yaralandığı belirlendi. Ev ortamında bakılması ve beslenilmesinin yasak olduğu öğrenilen maymunun, 3 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. 

Veterinet Hekim Ali Güngör, "Çene altında bir yırtılma var. Onun da nedeninin bir yerden atlarken olabileceğini tahmin ediyoruz. Muz verdik. Sağlığı yerinde" dedi.

Maymunun koruma altına alındığını belirten DKMP Ünye Şefi Saygın Yıldırım, tedavisinin ardından en yakın hayvanat bahçesiyle irtibata geçileceğini ifade etti. 


İnşaatta yaralı bulunan maymun korumaya alındı
İnşaatta yaralı bulunan maymun korumaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren

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