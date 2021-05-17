İnşaat alanında kadın cesedi bulundu
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İnşaat alanında kadın cesedi bulundu

İnşaat alanında kadın cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Şefika O. (73), inşaat alanında ölü bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Şefika O. (73), inşaat alanında ölü bulundu.

İlçeye bağlı Anıt Mahallesi 0318 Sokak'ta inşaat alanında bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde  kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yeri güvenlik çemberine alınırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hayatını kaybeden kadının Şefika O. olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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