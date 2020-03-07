İnönü'de şehitler için mevlit okutuldu

07.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:10

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan Mehmetçik ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.



İnönü'de, Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan Mehmetçik ve tüm şehitlerin ruhu için mevlit okutuldu. Mahalle caminde Mevlid-i Şerif ve akabinde Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından edilen duaya hep birlikte amin denilerek şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Ayrıca Mevlid-i Şerif programı sonrası Kümbet Yeniköy Mahalle Muhtarlığı tarafından yemek ikramı ve helva dağıtımında bulunuldu.



Öte yandan İnönü Kümbet Yeniköy Mahalle Muhtarlığı tarafından Şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif programına, İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, belediye meclis üyelerinden Süleyman Şen, mahalle muhtarlarından Mustafa Gökdağ, Hayrettin Arabacıoğlu, Ergün Erol, kurum amirleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA