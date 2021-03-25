İnleyen Nağmeler şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler İnleyen Nağmeler sözleri!

Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen İnleyen Nağmeler şarkısının sözleri merak edildi. İşte, İnleyen Nağmeler sözleri!

En sevilen şarkılardan olan İnleyen Nağmeler şarkısı Şarkılar Bizi Söyler programında söylendi. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıyı dinleyenler İnleyen Nağmeler şarkı sözleri ve Şarkılar Bizi Söyler İnleyen Nağmeler sözleri konularını araştırdı.

İNLEYEN NAĞMELER ŞARKI SÖZLERİ!

İnleyen nağmeler ruhumu sardı

Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı

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Uçan kuşlar, martılar

Yeşil tatlı bir bahar

Gülen şen sevdalılar vardı

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Arzular orada, zevk oradaydı

Bir denizki aşk dolu, dalgalar vardı

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Uçan kuşlar, martılar

Yeşil tatlı bir bahar

Gülen şen sevdalılar vardı

Söz: Zeynettin Maraş