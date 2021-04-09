İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu
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İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Dünya
İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu

Bir süredir sağlık sorunu yaşayan Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in yaşamını yitirdiği açıklandı. BBC haber spikeri Martine Croxall Prens Philip'in ölümünü gözyaşları içinde anlattı.

Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada 99 yaşındaki Prens Philip'in bu sabah Windsor'da yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Son aylarda hastanede tedavi gören ve sağlık durumu merak konusu olan Philip'in bu sabah huzur içinde yaşamını yitirdiği belirtilirken, konuyla ilgili kapsamlı bir açıklamanın daha sonra yapılacağı vurgulandı.

SPİKER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sunucu Martine Croxall, BuckinghamSarayı'nın Prens Philip'in ölümünü açıkladıktan sonra hemen siyah elbise giyip yayına geçti. Yayın sırasında Sarayın açıklamasını okurken boğazı düğümlenen Martine, daha fazla dayanamayıp göz yaşlarına boğuldu.

WINDSOR KALESİ'NE GÖMÜLECEK

Prens Philip, Winsdor Kalesi'ne gömülecek. Pandemi nedeniyle İngilizlerin cenaze törenine katılmaması istenecek. Cenaze töreninin tarihi henüz açıklanmazken Prens Philip defnedilişi canlı olarak yayınlanacak.

İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu
Servet Uzun
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