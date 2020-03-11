İngiltere Merkez Bankası koronavirüs önlemi: Politika faizini 50 baz puan indirdi Faiz indirimi ile BoE de koronavirüs salgınıyla mücadele için para politikası adımı atan küresel merkez bankaları listesine girdi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), olağanüstü toplantıyla, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 0,25'e düşürdü.

İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için faiz oranlarının indirildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com