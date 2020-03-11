İngiltere Merkez Bankası koronavirüs önlemi: Politika faizini 50 baz puan indirdi
Faiz indirimi ile BoE de koronavirüs salgınıyla mücadele için para politikası adımı atan küresel merkez bankaları listesine girdi
11.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:30
İngiltere Merkez Bankası (BoE), olağanüstü toplantıyla, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 0,25'e düşürdü.
İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için faiz oranlarının indirildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com