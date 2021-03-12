İngiltere Kraliyet Ailesi ile ilgili haberleri en çok aratan ilimiz 331 bin nüfuslu Siirt oldu
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İngiltere Kraliyet Ailesi ile ilgili haberleri en çok aratan ilimiz 331 bin nüfuslu Siirt oldu

12.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:45
İngiltere Kraliyet Ailesi ile ilgili haberleri en çok aratan ilimiz 331 bin nüfuslu Siirt oldu

Türkiye'de İngiltere Kraliyet Ailesi ve Buckingham Sarayı ile ilgili yapılan röportaj ve haberleri arama motorlarından en çok aratan il 331 bin nüfuslu Siirt oldu. Siirtli bir vatandaş "Google arama motorunda İngiltere kraliyet ailesini en çok aratan ilin Siirt olmasına çok şaşırdım. Ben de sabah iş yerine gelince ilk iş olarak Google'da kraliyet ailesini aratıp baktım" dedi.

Siirt'te yaşayan vatandaşlar dünya gündemini yakından takip ediyor. İngiltere Kraliyet Ailesi ve Buckingham Sarayı ile ilgili çıkan haberleri arama motorunda en çok merak eden illerin başında Siirt geldi.

İngiltere Kraliyet Ailesi ile ilgili haberleri en çok aratan il Siirt oldu

"EN ÇOK MERAK EDİLEN İLLER ARASINA GİRMESİ BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Dünya gündemini takip ederek birinci sırada yer almalarına şaşırdığını belirten Zeki Eren, kendisinin de bu konuyu merak ederek arama motorunda İngiltere kraliyet ailesini arattığını söyledi. Eren, "Google'da arama motoruna girdiğimde dünyada en çok tıklanan konusu olan İngiltere kraliyet ailesine ben de merak ederek baktım. Siirt ve nüfusunun küçük olmasından dolayı dünyada en çok merak edilen iller arasına girmesi beni çok şaşırttı. Ben de merak edip bakmıştım" dedi.

"SABAH İŞ YERİNE GELİNCE İLK İŞİM"

Miğyedin Tetik adlı vatandaş ise, "Google arama motorunda İngiltere kraliyet ailesini en çok aratan ilin Siirt olmasına çok şaşırdım. Ben de sabah iş yerine gelince ilk işim olarak Google'da kraliyet ailesini aratıp baktım" diye konuştu.

İngiltere Kraliyet Ailesi ile ilgili haberleri en çok aratan il Siirt oldu

GÜNDEMİ SALLIYORLAR

Buckingham Sarayı, en son İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

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