: İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı

20.12.2019 18:49 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:56

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in tedbir amaçlı Londra Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, tedbir amaçlı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in Londra Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Kraliçe'nin eşinin mayıs ayından beri halka açık yerlerde bulunmadığı biliniyor.

780 KURULUŞTA GÖREV ALIYOR

Öte yandan kraliyet görevlerinden emekli olan Philip, bağlı bulunduğu kuruluşlarla ilgisini kesmiyor. Philip, 780'den fazla kuruluşta başkanlık ve üyelik görevlerini sürdürüyor.

PRENS PHILIP KİMDİR?

Philip Mountbatten, Edinburgh Dükü, Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth'in eşi. Doğumunda kendisine Yunanistan ve Danimarka'nın Prensi unvanı verilmiştir. Armasında halen Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunmaktadır. Philip, 20 Kasım 1947'de kral VI. George'un kızı II. Elizabeth ile evlenmiştir.

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