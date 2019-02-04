İngiltere, Fransa, İspanya ve İsveç, Guaido'yu Venezuela Lideri İlan Etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Juan Guaido'yu geçici Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıdığı açıkladı. İspanya'nın ardından Fransa, İngiltere ve İsveç de aynı kararı aldı.

7 GÜN SÜRE TANIMIŞLARDI

İngiltere adına kararı Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt açıkladı. Bu ülkeler erken seçim ilan edilmesi için Maduro'ya 7 gün süre tanımıştı.

MADURO, SANCHEZ'E "SAHTEKAR" DEMİŞTİ

Maduro, dün bir İspanyol kanalına verdiği röportajda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez için 'sahtekar' ifadesini kullanmıştı.