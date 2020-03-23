İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandı
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Gatwick Havalimanı, İngiltere, Türkiye, Londra, Güncel

İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşlar iptal edildiği için İngiltere'de mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesine başlandı.

23.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:24
İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşlar iptal edildiği için İngiltere'de mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesine başlandı.

İçinde 348 öğrencinin olduğu Türk Hava Yollarına ait uçak, yerel saatle 13.40'ta (16.40) Londra'nın Gatwick Havalimanı'ndan hareket etti. Kalkıştan önce öğrencilere maske dağıtıldığı görüldü.

14 gün boyunca Türkiye'de karantinada tutulacak öğrenciler, tahliye edildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kent Üniversitesi öğrencisi Can Karslıoğlu, Kovid-19 nedeniyle zaten online derse geçtiklerini belirterek, "Sınırların kapatılması nedeniyle Canterbury'de kalmıştım. Devlet bir uçuş imkanı tanıdığı için şu anda ülkeme dönüş yapıyorum. Durumdan dolayı çok tedirgindik, şimdi o kadar tedirgin değilim." dedi. Kendini daha güvende hissettiğini kaydeden Karslıoğlu, "Ülkemin sağlık sistemine daha çok güveniyorum." diye konuştu.

Manchester Üniversitesinde doktora yapan Melike Ayaz da uçuşların iptali öncesi kalkan son uçağa başka kentte yaşadıkları için binemediklerini kaydederek, "Çok şükürki bu tahliye uçuşunda dönüyoruz. 14 gün karantinada kalma gibi tüm şartları kabul ettik. Ülkemiz için bunun en doğrusu olduğunu biliyoruz. Eğer bizde varsa kesinlikle insanlara bulaştırmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere'den yarın bir tahliye uçuşunun daha gerçekleştirileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler için özel seferler düzenlenmesi kararı alınmıştı.

İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandı

Kaynak: AA

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İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandı

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