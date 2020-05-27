İngiltere'de milletvekilinin evinde düzenlenen partiye polis baskını
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İngiltere'de milletvekilinin evinde düzenlenen partiye polis baskını

İngiltere'de Devlet Bakanı Douglas Ross, koronavirüsle mücadele nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden başbakanlık danışmanının açıklamasının tatmin edici olmaması nedeniyle istifa etkisi sürüyor.

İngiltere'de milletvekilinin evinde düzenlenen partiye polis baskını
27.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:35

İngiltere'de Devlet Bakanı Douglas Ross, koronavirüsle mücadele nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden başbakanlık danışmanının açıklamasının tatmin edici olmaması nedeniyle istifa etkisi sürüyor. Galler Polisi bu kez de Muhafazakar Parti milletvekili Rob Roberts'in evindeki doğumgünü partisine operasyon düzenledi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın baş danışmanı Dominic Cummings'in sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği olay gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.Galler Polisi, Muhafazakar Parti milletvekili Rob Roberts'in evindeki doğumgünü partisine operasyon düzenledi.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ KUTLAMASI

İngiliz medyasına konuşan Kuzey Galler Polis Şefi Mark Pierce,  Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlamalarının ihlal edilmesi üzerine milletvekilinin evini ziyaret ettiklerini ve iki kişinin evi terk etmesini istediklerini söyledi. Milletvekili'nin sözcüsü ise Roberts'in o sırada konutta olmadığını ve ailesine karantina kısıtlamalarının hatırlatıldığını aktardı. Partide, Roberts'in eşi Alexandra'nın 40'ıncı doğum gününü kutladığı belirlendi.

JOHNSON'IN BAŞDANIŞMANININ İSTİFASI İSTENİYOR

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle istifası istenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'e tepkiler sürüyor. Cummings tepkiler üzerine yaptığı açıklamada yaptıklarından pişmanlık duymadığını ve istifa etmeyeceğini söyledi. Cummings'in hastalanan eşi ve çocuğuyla birlikte Londra'dan 424 kilometre uzaklıktaki anne, babası ve kız kardeşinin bulunduğu Durham'a gittiği ortaya çıkmıştı. Hem muhalefet partileri hem de Muhafazakar Partili bazı milletverkilleri, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaları ihlal ettiği için Cumming'in istifasını istiyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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