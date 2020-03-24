İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
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Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Güncel

İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yayınladığı halka sesleniş mesajında, ülkede en az 3 hafta sokağa çıkmanın kısıtlandırıldığını açıkladı. Öte yandan Johnson, ülkede ikiden fazla insanın bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurdu.

24.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:16
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı

İngiltere'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısının ve virüs kaynaklı can kayıplarının artmasıyla, tedbirler de artırıldı. Başbakan Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede ez 3 hafta sokağa çıkmada kısıtlamalara gidileceğini belirtti. Johnson, "Koronavirüs, bu ülkenin onlarca yıldır karşılaştığı en büyük tehdittir. Dünyada bu görünmez katilin yarattığı etkiyi görebiliyoruz. Bu akşam, bu hastalıkla mücadelede atılacak yeni adımlar konusunda sizi bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA SINIRLANDIRILDI

İnsanların sokağa çıkmaya ve normal yaşantılarını sürdürmeye devam etmesi durumunda, vaka sayılarının artacağını ifade eden Johnson, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) yetersiz kalacağını vurguladı. Alınan yeni kararlar kapsamında Johnson, halka zaruri olmadığı sürece evde kalmaları konusunda çağrıda bulundu. Johnson, halkın sadece, ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmaları gerektiğini ifade etti.

İKİDEN FAZLA KİŞİNİN BİR ARADA BULUNMASI YASAKLANDI

İkiden fazla kişinin toplu halde bulunmasının yasaklandığını belirten Johnson, sadece evden çalışma imkanı olmayan kişilerin işe gitmesi çağrısında bulundu. Söz konusu kısıtlamaların polis tarafından denetleneceğini belirten Johnson, İngiltere polisinin para cezası kesme yetkisinin de olduğunu hatırlattı.

Öte yandan Almanya'da da iki kişiden fazlasının bir araya gelmesi yasaklandı.

Kaynak: DHA

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