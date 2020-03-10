İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İngiltere, İtalya, Güncel

İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de doktorlar, 14 gün içinde ülkenin İtalya'nın durumuna gelebileceğini, eğlenme mekanlarının kapatılacağını ve spor müsabakalarının ertelenebileceğini söylediler.

10.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:32
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 4 bin 87 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, İngiltere'den virüsle ilgili korkutan bir açıklama geldi. Birleşik Krallık'ta doktorlar,14 gün içinde ülkenin İtalya'nın durumuna gelebileceğini söyledi.

"SIKI ÖNLEMLER ALMAK ZORUNDULAR"

Koronavirüsünden ölen kişi sayısının 6'ya yükseldiği İngiltere'de doktorlar, ülkenin 14 gün içinde İtalya'nın durumuna gelebileceğini, eğlence mekanlarının kapatılacağını ve spor müsabakalarının ertelenebileceğini söylediler.

Doktorlar, krallıkta binlerce kişinin hastalığa yakalanacağından, yetkililerin ölümcül virüsün önüne geçmek için sıkı önlemler almak zorunda kalacağını ifade etti.

BİNLERCE KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞ OLABİLİR

İngiltere'de şimdiye kadar binlerce çocuğu ameliyat eden bir doktor, İtalya'da tatil yaparken koronavirüse yakalanmış ve ülkeye döndüğünde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bu yüzden doktorun ameliyat ettiği binlerce kişinin de Kovid-19'a yakalanma ihtimali yetkilileri korkutuyor.

İTALYA KARANTİNA ALTINA ALINDI

Öte yandan, Çin'in ardından koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı İtalya'da, Başbakan Conte tarafından yayınlanan yeni genelgeye göre, karantina bölgesinde uygulanan önlemler ülke geneline genişletildi. Ülke tamamen karantina altına alındı.

LOMBARDİYA BÖLGESİ VE 14 KENT KARANTİNA ALTINA ALINDI

İtalya Başbakanı Conte, geçtiğimiz günlerde, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığını açıklamıştı.

İtalya, İran'ı geride bırakarak Covid-19 salgını sebebiyle Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülke konumuna geldi. İran, 9 Mart tarihinde 43 kişinin daha salgın sebebiyle öldüğünü açıklamış ve ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 237'ye yükselmişti.

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