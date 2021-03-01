İngiltere'de bir arazide bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı

İngiltere'de cuma günü bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba, kontrollü bir şekilde patlatıldı. 1000 kiloluk Hermann bombasının, Naziler tarafından savaşta kullanıldığına inanılıyor. Kontrollü patlatma anına ilişkin görüntüler sosyal medyada da ses getirdi.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesinin yakınındaki boş bir arazide bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

BOMBA İMHA EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, bombanın Kraliyet Donanması bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldığı ifade edildi.

ŞANTİYEDE BULUNMUŞTU

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ve Naziler tarafından savaşta kullanıldığına inanılan 1000 kiloluk Hermann bombası, Cuma sabahı Exeter Üniversitesi kampüsünün batısındaki özel bir arazide, bir şantiyede bulunmuştu.