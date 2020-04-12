İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanenin sağlık çalışanlarına hayatını kurtardıkları için teşekkür etti.

Koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen İngiltere Başbakanı Johnson, sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

"NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ"

Sözlerine "Bugün Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) hayatımı kurtardığı bir haftanın ardından hastaneden ayrıldım." diye başlayan Johnson, borcunu ifade edecek kelimeleri bulmakta zorlandığını vurguladı. Başbakan "Hayatımı onlara borçluyum. Ne kadar teşekkür etsem az" ifadelerini kullandı.

İKİ HEMŞİRE 48 SAAT BOYUNCA BAŞINDA DURDU

Tedavi gördüğü Londra'daki St Thomas Hastanesi çalışanlarına isim vererek teşekkür eden Johnson, özellikle Yeni Zelandalı Jenny ve Portekizli Luis adlı iki hemşirenin işlerin her iki yöne de gidebileceği 48 saat boyunca başucunda durduğunu belirtti.

Johnson, "Vücudumun yeterli oksijen almaya başlamasının nedeni, gecenin her saniyesinde beni izlemeleri ve ihtiyaç duyduğum müdahaleleri yapıyor olmalarıydı." dedi.

HASTANEDE BİR HAFTA KALDI

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın, 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükumetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

3 gün yoğun bakımda kalan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA