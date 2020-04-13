İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Boris Johnson, Başbakanlık, İngiltere, Dünya

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı

Koronavirüs salgınına yakalanan ve dün taburcu edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, son koronavirüs testi negatif çıktı. Başbakanlık Sözcüsü Dominic Raab, Boris Johnson'ın tıbbi tavsiyelere uyarak hemen işe geri dönmeyeceğini açıkladı.

13.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:54
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 115 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, taburcu olmadan önce yapılan son koronavirüs testi negatif çıktı.

BAŞBAKANLIK SÖZCÜSÜ AÇIKLADI

İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Dominic Raab, Boris Johnson'ın koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Başbakan'ın tıbbi tavsiyelere uyarak işe hemen dönmeyeceğini belirten Raab, "Hastaneden yeni çıktı çalışmaya ne zaman başlayacağı tıbbi ekibinin tavsiyesiyle şekillenecek" dedi.

"GÜNLÜK YÜZ BİN TEST HEDEFİNE YAKINIZ"

Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 18 binden fazla koronavirüsü testinin yapıldığını açıklayan sözcü, günlük 100.000 test hedefine de yakın olduklarını açıkladı.

"MÜCADELEMİZ ASLA BİTMEYECEK"

Johnson, taburcu edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda tedavi sürecine değinerek "Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) hayatımı kurtarmasından sonra hastaneden taburcu oldum. Onlara olan borcumu açıklayacak kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Ancak buna gelmeden önce Birleşik Krallık'taki herkese çabaları ve feda ettikleri her şey için teşekkür etmek istiyorum. Güneşin olduğu, doğanın harika göründüğü ve dışarısının çok davetkar olduğu bu zamanlarda sosyal izolasyon kurallarına uymanın ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum çünkü ülke çapındaki milyonlarca kişi doğru şeyi yapıyor. İnanmanızı isterim ki bu Paskalya Bayramı'ndaki çabalarınız buna değecek ve her gün aramızdan ayrılanlar için yas tutmamıza rağmen mücadelemiz asla bitmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 11 BİNİ AŞTI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 11 bin 329 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 84 bin 279'a yükseldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı

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