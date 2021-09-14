İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl 79 yaşında hayatını kaybetti - Haberler
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BBC

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl 79 yaşında hayatını kaybetti

BBC - Haberler | Dünya
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl 79 yaşında hayatını kaybetti

The Daily Telegraph gazetesine bilgi veren aile üyeleri, Charlotte Johnson Wahl'un "ani" şekilde öldüğünü söylüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl'un 79 yaşında hayatını kaybettiği bildiriliyor.

The Daily Telegraph gazetesi, Johnson'ın annesinin Londra'da bir hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Gazete bilgi veren aile üyeleri, Charlotte Johnson Wahl'un "ani" şekilde öldüğünü söyledi.

Başbakan Johnson, bir keresinde ressam olan annesinden, "ailedeki mutlak otorite" olarak bahsetmişti.

Ölüm haberi üzerine siyaset dünyasından isimler de taziye mesajları paylaşıyor.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Başbakan'ın yaşadığı kaybı büyük üzüntü ile öğrendim. Ailesine ve kendisine taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Muhafazakar Parti'nin önde gelen isimlerinden Amanda Milling de Twitter mesajında, "Dualarımız onunla ve tüm Johnson ailesiyle" ifadesini kullandı.

79 yaşındaki Wahl, Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson ile 1963 yılında evlendi. Dört çocukları olan çift 1979 yılında boşandı.

Oxford mezunu olan Charlotte Johnson Wahl, çok sayıda siyasetçinin olduğu ailede, bir portre ressamı olarak ün yaptı.

40 yaşında Parkinson tanısı konulan Wahl, hastalığına karşın çizmeyi sürdürdü.

Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BBC
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Haber: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl 79 yaşında hayatını kaybetti - Haberler
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