İngiltere 182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede yıkıldı
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İngiltere 182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede yıkıldı

24.01.2021 15:06 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:28
İngiltere 182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede yıkıldı

İngiltere Staffordshire'da bulunan 182 metre yüksekliğindeki elektrik santrali bacası kontrollü şekilde patlatılarak, 4 saniyede yıkıldı.

İngiltere Staffordshire'da bulunan 182 metre yüksekliğindeki elektrik santrali bacası kontrollü şekilde patlatılarak, 4 saniyede yıkıldı.

İngiltere Staffordshire'da bulunan Rugeley Elektrik Santrali'ndeki 182 metrelik baca sabah saatlerinde kontrollü şekilde patlatılarak 4 saniye içinde yıkıldı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polisin karantina sırasında bölgeye gidilmemesi uyarılarına rağmen yaklaşık 100 kişinin bölgede toplarak, bacanın yıkılma anını izlediği ifade edildi. Staffordshire siluetinin bir parçası olan kömürle çalışan elektrik santralinin, 53 yıllık faaliyetinin ardından 2016'dan beri kapalı olduğu ifade edildi.


İngiltere 182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede yıkıldı
İngiltere 182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede yıkıldı
İngiltere 182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede yıkıldı
İngiltere 182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede yıkıldı
İngiltere 182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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